"Baby Yoda", future star des ventes des produits dérivés "Star Wars"?

"Baby Yoda", c'est le nouveau personnage préféré des fans de la série télévisée Disney "The Mandalorian". On ne connaît pas encore grand-chose de lui, mais il est la nouvelle star des réseaux sociaux. Les figurines à son effigie ne sont pour le moment que vendues en précommande, mais si le produit dérivé fonctionne comme les précédents, jackpot pour Disney avec son "Baby Yoda".

Fan de Star Wars? Vous avez certainement dû entendre parler de "Baby Yoda" . Ce petit personnage de l a nouvelle série télévisée Disney "The Mandalorian" a généré une immense vague d'affection sur les réseaux sociaux et s'apprête à en faire tout autant financièrement.

S'apprête, car les produits dérivés se font désirer. Il y a vraisemblablement deux raisons à cela. Premièrement, dans les années 70, Walt Disney Co. avait fait face à des bousculades lors de la sortie des jouets "Star Wars". Ensuite, Jon Favreau, qui a écrit et produit la série "The Mandalorian" sur laquelle a misé Disney pour lancer son service de streaming, Disney+, avait insisté pour que le personnage de "Baby Yoda" reste secret avant la diffusion.