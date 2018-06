Basic-Fit envahit la France pour se muscler davantage

Ces dernières années, les Basic-Fit ont envahi notre paysage comme autant de lumignons - 167 clubs en 2017 - nous rappelant que garder la forme, c’est essentiel. Et qu’avec un abonnement à 19,99 euros par mois , c’est désormais à la portée du plus grand nombre.

Cette stratégie "low-cost" a permis au groupe néerlandais d’essaimer à travers l’Europe et de compter 521 clubs répartis en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France et en Espagne. L’an dernier, Basic-Fit a attiré 310.000 nouveaux membres portant le total à 1,52 million de clients.

Vers les 4 millions de membres

En Europe, l’industrie du fitness a affiché un taux de croissance moyen entre 2014 et 2017 de 3,7% et pesait, l’an dernier, 26,6 milliards d’euros avec 60 millions de membres. L’analyste estime que, pour sa part, Basic-Fit pourrait connaître une progression annuelle de ses membres et de ses revenus de respectivement 14% et 15% entre 2017 et 2025. Cette année-là, la base clients pourrait donc atteindre 4,26 millions de membres et le chiffre d’affaires atteindre le milliard d’euros contre 326 millions l'an dernier.