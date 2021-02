BattleKart prend la route de la Flandre et de l'étranger

Deux autres sont par ailleurs en gestation , dont l'une en Flandre toujours et l'autre en Espagne, du côté Fuenlabrada, à 20 km au sud de Madrid . Concernant cette dernière, la crise du Covid aura par contre eu raison du porteur de projet local et donc forcé les petits Belges à repartir en quête d'un candidat prêt à faire vivre un concept accueilli sur un étage développé expressément pour lui dans un centre commercial à naître.

C'est là l'aboutissement d'un travail de longue haleine pour Sébastien Millecam. Et pour cause, cela faisait cinq ans que le fondateur, ingénieur de formation, œuvrait à la finalisation et à la simplification du produit imaginé lors de ses études. Et ce, afin de le rendre facilement franchisable. Après tout, BattleKart c'est l'histoire d'une réussite, forte de quelque 55.000 visiteurs en 2019, dans un lieu pourtant assez excentré.