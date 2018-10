Betfirst et Ladbrokes se disputent les libraires

Sagevas (Betfirst) et Derby (Ladbrokes), deux acteurs des paris sportifs, s’affrontent en justice. L’enjeu du conflit? Le marché des paris en librairies. Ladbrokes reproche à Betfirst de lier les libraires dans des contrats d’exclusivité dont il serait difficile de sortir. Betfirst, de son côté, reproche à Ladbrokes d’intervenir financièrement pour aider les libraires à sortir de ces conventions exclusives.

Le marché des paris sportifs dans les librairies est actuellement au cœur d’un conflit judiciaire qui va se jouer devant le tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles. La partie qui se joue verra s’affronter Sagevas et Derby. Ces noms ne diront sans doute pas grand-chose au grand public, mais il s’agit de deux des principaux acteurs des partis sportifs. Derrière Sagevas, on retrouve Betfirst, la société de paris qui appartient au groupe de presse IPM tandis que Derby est la société qui exploite la marque Ladbrokes. Ces deux acteurs exploitent en leur nom propre des agences de paris, mais ils proposent également leurs produits dans des librairies, du moins dans celles qui bénéficient de la licence F2 remise par la Commission des jeux de hasard et qui leur permet de distribuer des paris sportifs.