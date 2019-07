Blackstone cède deux domaines Center Parcs belges

Les discussions portent sur sept parcs de vacances appartenant à Blackstone et exploités par Pierre & Vacances sous label Center Parcs. Deux des actifs en portefeuille cédés, les Center Parcs d’Erperheide (Peer) et de Vossemeren (Lommel), sont situés en Belgique. Les autres sont situés en Allemagne et aux Pays-Bas. Center Parcs exploite un total de 24 parcs en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France.