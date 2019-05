Borderlands 3 fait voyager le joueur

Le gameplay

Ce nouvel opus est, sans surprise car en écho aux trois derniers volets, un "Action-RPG". Le joueur choisit donc un personnage au début de la campagne et le fait évoluer au fil de ses aventures avec des objets et des compétences et ce, jusqu’au dénouement de l’histoire. En effet, la série Borderlands ne change pas de mode jeu, ne change pas de style pour coller aux tendances actuelles mais suit ses propres codes et ça fonctionne!