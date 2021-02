Brussels Expo relance la machine avec Dino World

Brussels Expo avait mis tous les projets au frigo depuis le début de la pandémie. Le groupe relance ses activités avec Dino World, une exposition de 4.000 m² ludique et éducative au milieu des dinosaures.

Après onze mois de fermeture, le Palais 2 du Heysel rouvre ses portes le 6 février avec Dino World, une exposition familiale qui plonge petits et grands dans l’ère du Mésozoïque. En 2017, Dino World avait accueilli 130.000 visiteurs mais, en temps de pandémie, les conditions ne sont pas optimales. Le promoteur Manu Braff assure: "Toute l’exposition a été pensée autour des restrictions." Une initiative qui fait figure de test pour d’autres grands événements .

L’espace de 4.000 m² ne recevra que 60 personnes toutes les trente minutes. Pour entendre les rugissements du tricératops, il faudra donc réserver un créneau en ligne au préalable. De larges allées avec purificateurs d’air et gels hydroalcooliques accueilleront les visiteurs jusqu'à la fin de l'été.

"Le but premier ici n’est pas la rentabilité, mais plutôt l'envoi d'un symbole fort au secteur culturel."

Un vent d'espoir pour le secteur culturel

Les mesures contraignantes n’ont pourtant pas entravé la motivation des organisateurs. "Les expositions font partie de l’ADN de notre société, il était important pour nous de faire quelque chose malgré les contraintes", explique Manu Braff. Le protocole sanitaire impose la diminution des capacités d’accueil et, in fine, des profits. Denis Delforge, CEO de Brussels Expo, groupe responsable du site, affirme: "Le but premier ici n’est pas la rentabilité, mais plutôt l'envoi d'un symbole fort au secteur culturel."