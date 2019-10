"Call of Duty" & "Borderlands": la suite!

©Call of duty: Modern Warfare

"Call of Duty: Modern Warfare" utilise une nouvelle technologie graphique, le RTX. Bluffant!

"Call of Duty" est un jeu de tir à la première personne qui essaye de faire vivre aux joueurs des situations de guerre avec les moyens et la technologie actuels. L’univers créé par Infinity Ward, le studio de développement de "Call of Duty", veut se rapprocher un maximum des situations réel. Le 16e opus de cette série est sorti le 12 septembre dernier: un nouveau "Modern Warfare" qui n’est pas une suite logique, mais une réécriture de précédents chapitres qui vise à coller à l’actualité alors que dans ses derniers avatars, la série s’en éloignait.

Dans ce nouveau chapitre, vous pouvez plonger dans des zones de guerre terrestre avec 64 autres joueurs pour disputer des points de contrôle dans des zones industrielles, ou encore défier des joueurs en 2 contre 2 et en indoor pour tester votre stratégie de combat. Si vous préférez un mode encore plus stratégique, ce seizième opus vous offre le "mode histoire" qui n’est pas des moindres, utilisant une nouvelle technologie graphique, le RTX, que le studio a décidé d’utiliser pour ce nouveau chapitre de "Call of Duty: Modern Warfare".

Call of duty: Modern Warfare

Borderlands 3, enfin!

Le nouveau "Borderlands", c’est 5 millions de ventes en 5 jours et plus d’un milliard de dollars généré en réservations… Voilà qui fait de ce dernier-né de la franchise, le titre le plus vendu par 2K games studio.

Vivre une aventure complètement décalée dans un univers gigantesque à la "Mad Max" qui ne tourne pas rond: voilà ce qu’est "Borderlands". Vous incarnez un chasseur d’arche que vous devrez faire évoluer au fil de l’aventure. Vous rencontrerez durant votre voyage des ennemies des temps modernes qui, pour recruter de la main-d’œuvre pour leur projet diabolique, font des lives-stream dans toute la galaxie. Recruter ou… déguster de la main-d’œuvre.

Lire aussi: Borderlands 3 fait voyager le joueur