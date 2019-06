"Ceux qui réussissent doivent reconnaître qu'ils ont aussi eu de la chance"

Française des Jeux et Loterie nationale pourraient collaborer

Contrairement à la Loterie, la Française des Jeux a développé ses propres technologies de jeux et paris. À l’avenir, la Loterie pourrait-elle recourir à une technologie de FDJ? C’est tout à fait envisageable, répond Jannie Haek. "Il faut savoir que les fournisseurs de technologie sont peu nombreux dans le secteur des Loteries, dit-il. Il y en a cinq dans le monde entier. C’est une bonne chose que les Loteries cherchent des solutions technologiques afin de disposer d’une offre différente et parfois plus innovante que celle de leurs fournisseurs traditionnels. Et en effet, il y a beaucoup de contact entre nos deux entreprises."

À ses côtés, Stéphane Pallez enchérit: "Il va falloir acheter maintenant, lance-t-elle. Nous en serions très heureux. Ce serait une bonne collaboration. C’est du business, il faut donc que tout le monde y trouve son compte."

Autre sujet d’actualité, la digitalisation de leurs activités. "Toutes les Loteries font face au même défi, pour ne pas dire toutes les entreprises, souligne Jannie Haek. Dans notre cas, nous possédons un bel atout: dans tout ce qui est e-commerce, nous n’avons pas de transport, aucune logistique. Quand nous vendons un de nos produits par le canal digital, il est vendu, point. On réalise actuellement 17% de nos ventes dans la branche digitale, ce qui fait de nous la plus grande entreprise d’e-commerce en Belgique."

Chez FDJ, "la définition de ce qu’est le canal digital n’est pas exactement la même, relève Stéphane Pallez. Mais à part cela, nos histoires se ressemblent. La vision que nous partageons avec Jannie Haek, c’est de considérer le digital comme une opportunité pour les Loteries. Alors qu’à une époque, certains pensaient que c’était un danger, on l’a inscrit comme une opportunité au cœur de notre plan stratégique FDJ 2020, lancé en 2015 et qui est en train de se dérouler. A nos yeux, le digital ne se déploie pas contre, ou au détriment du réseau physique, mais enrichit au contraire l’ensemble des canaux de distribution de l’entreprise et l’expérience du joueur. Dans notre manière de compter, on ne regarde pas seulement les ventes en ligne, mais toutes les ventes qui passent soit par les plateformes en ligne, soit par les applications numériques (même si les mises sont comptabilisées chez le détaillant). Aujourd’hui, selon cette définition, le digital est au-dessus de 15% à FDJ et on a pour objectif d’arriver à 20% en 2020. Et on y sera. À mon arrivée fin 2014, on était à 3,7%: cela a donc été un changement majeur."

"Le digital, c’est aussi de l’investissement, ajoute la PDG. Dans notre cœur technologique, dans le réseau, dans l’innovation. Cela touche tous les aspects de l’entreprise, tous les jeux, tous les services, sans oublier notre propre mode de fonctionnement. C’est donc une révolution complète."

Avec ou sans effet négatif sur l’emploi? "Dans notre cas, cela a, à la fois, enrichi l’expérience du client en point de vente (en contribuant à y faire croître les mises) et développé les ventes en ligne. Il s’agit donc plutôt d’un vecteur de croissance et, aussi, de création d’emplois dans l’entreprise", répond Stéphane Pallez.

De son côté, le CEO de la Loterie fait observer que "malgré ce qu’on croit, la plupart des joueurs jouent en même temps dans les points de vente et sur le réseau digital. Je sais qu’on aime bien présenter les deux canaux comme s’ils étaient concurrents, mais ce n’est pas vrai", martèle-t-il.

"Les mêmes joueurs vont utiliser les deux canaux, renchérit la PDG de FDJ, car ils ont envie d’avoir le choix et il y a des moments où l’un ou l’autre canal s’impose à leurs yeux. Le digital permet en outre d’aller conquérir de nouveaux types de clients qui ne vont pas dans les points de vente. Cela ne se fait donc pas au détriment des points de vente, mais au profit de l’accroissement de notre base de clients, et de son rajeunissement. C’est pour cela que c’est générateur de croissance."

L’avenir aux paris?

Point d’attention pour le futur, les statistiques mondiales montrent que les paris sportifs progressent plus fort que les autres jeux de hasard. Risque-t-on d’arriver à un moment où l’activité de loterie disparaîtra? Au profit des paris? "Sur le marché belge, la Loterie est toujours en croissance, de 3 à 5% par an, surtout grâce aux jeux de loterie, répond Jannie Haek. On boucle chaque nouvelle année sur des records de mises et de chiffre d’affaires. En même temps, c’est vrai, le secteur privé enregistre une croissance telle que chaque année, on peut ajouter l’équivalent d’une Loterie nationale aux chiffres globaux du secteur! Il faut se rendre compte de ce que cela représente pour la Loterie nationale d’être confronté à pareil mouvement! C’est énorme. Mais cela n’empêche pas, avec un peu d’innovation, de travail et de chance aussi, de réaliser de bons chiffres avec des jeux responsables. J’en suis assez fier. Et quand il y a des problèmes, ce n’est pas chez nous qu’ils apparaissent."

Stéphane Pallez ne s’en inquiète pas non plus: "Quand on demande à des experts de faire des projections sur le secteur du divertissement et notamment des jeux d’argent, ils répondent qu’ils voient un secteur en croissance. Cela correspond à une demande globale dans le monde d’aujourd’hui. Il est ensuite normal qu’on attende une croissance plus dynamique des paris sportifs, parce que c’est un marché qui, dans certains pays, est tout juste naissant, comme aux Etats-Unis par exemple. Quant aux loteries, cela dépend des marchés, mais on voit qu’en France comme en Belgique, nous sommes en croissance. Et comme dans tous les secteurs, quand il n’y a plus d’innovation, il n’y a plus de croissance. Si les Loteries se montrent innovantes, il n’y a aucune raison qu’il n’y ait plus de croissance. La Loterie, c’est un concept qui a beaucoup évolué à travers les âges, mais qui existait déjà au XVIe siècle; il n’y a pas de raison qu’il n’existe plus au XXIIe siècle."