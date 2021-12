Chiffre d’affaires en recul de 35% pour Pairi Daiza

L’exercice 2020-2021 de Pairi Daiza , clôturé fin mars, ne restera pas dans les annales de l’entreprise. Le chiffre d’affaires du parc animalier hennuyer a chuté de 35% passant de 85,5 à 55,6 millions d’euros. En cause, bien sûr, la pandémie de coronavirus qui a contraint le parc à fermer ses portes au printemps 2020 pendant deux mois. À elle seule, cette fermeture a entraîné un recul du nombre de visiteurs de 55% et une perte de chiffre d’affaires de 38 millions par rapport à la période correspondante de la saison 2019-2020, achevée le 5 janvier 2020.

Moins de dépenses

Alors qu’il était question, il y a un an, d'une perte de 20 à 30 millions d’euros, le parc a finalement limité la casse en termes de résultat. Car certaines charges d’exploitation, hors amortissements, ont diminué : services et biens divers, rémunérations (Pairi Daiza a pu bénéficier du chômage temporaire pour force majeure), personnel intérimaire, dépenses marketing, etc. Il en résulte une perte opérationnelle de - 2,8 millions contre un bénéfice de 8 millions un an plus tôt.