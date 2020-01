Circus et le casino de Spa attaquent Facebook

Cette semaine, la société Circus et le casino de Spa ont décidé de se tourner vers la justice pour faire entendre raison à Facebook. L’action intentée par le casino et la société qui exploite en Belgique une série de salles de jeux dites terrestres (par opposition aux jeux en ligne) et un site internet miroir intervient dans le cadre de l’arrêté royal du 25 octobre 2018 "relatif aux modalités d’exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l’information". Ce règlement, pour le dire simplement, limite sérieusement les possibilités de promotion et de publicité offertes aux exploitants de jeux de hasard et de paris en ligne. Notons au passage, et ce détail a son importance, que cet arrêté royal ne concerne pas les salles de jeux terrestres et les paris sportifs.