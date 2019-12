Colors Production, le carolo devenu roi de la glisse

De l’eau dans les caves

Parmi ses clients, figurait la Fédération française des sports de glace et ses stars de l’époque, Philippe Candeloro, médaillé olympique, et Surya Bonaly. Mise au parfum de ses contacts avec ce milieu de la glace, la ville de Bruxelles le contacta en 1995 pour organiser des animations durant les fêtes de fin d’année. "On a monté la première patinoire en plein air sur la Grand-Place. On m’a dit que ça ne marcherait jamais et, de fait, cela a failli tourner à la catastrophe car je n’avais pas assez tenu compte de la déclivité, il y avait de l’eau partout, y compris dans les caves de l’Hôtel de ville, mais malgré tout ce fut un énorme succès. L’année d’après on a installé celle de Paris un an plus tard et en 1997 celle de Barcelone: c’était parti."