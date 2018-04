Comment la boursière de neoScores a fait signer les grands noms de l'édition à New York

Le Fonds Prince Albert a remis leur diplôme ce mardi à 26 jeunes à potentiel ayant passé une année en mission à l’étranger. Parmi ceux-ci, Julie Daled, qui a réussi à implanter la start-up anversoise neoScores à New York, et Maxime Pecsteen, qui a ouvert le premier bar artisanal du Brussels Beer Project à Tokyo.

Parmi les 26 jeunes cadres belges qui ont reçu ce mardi soir leur diplôme des mains du prince Lorenz au Fonds Prince Albert, figurait Julie Daled, qui a contribué à implanter la start-up anversoise neoScores sur le marché des éditeurs de musique à New York. Une mission gonflée pour une jeune femme au caractère bien trempé…

Après avoir réalisé un master en communication et un deuxième en management à Leuven, Julie Daled a travaillé dans le secteur de la mode et de la direction artistique, avant d’aller frapper à la porte du Fonds Prince Albert. Ce dernier sélectionne, pour rappel, des jeunes diplômés à potentiel, qu’il envoie ensuite un an hors d’Europe pour réaliser une mission au service d’une entreprise belge. "Je voulais développer un projet dans l’industrie créative", souligne Julie Daled.

"Grâce au Fonds, un vaste réseau s’ouvre à vous pour travailler à l’international." Julie Daled Diplômée du Fonds Prince Albert

Elle a contacté d’initiative la société neoScores, qui a mis au point une solution digitale innovante d’achat et lecture de partitions musicales. Celle-ci lui a demandé d’aller à New York pour prendre langue avec les éditeurs de musique de la place et les convaincre de signer un partenariat. Julie a rallié la Grande Pomme en avril 2016 et a aussitôt commencé à "construire un climat de confiance" avec les éditeurs du cru.

La sauce a pris rapidement, et la boursière du Fonds a réussi à faire signer un grand nombre d’entre eux. "Les éditeurs de musique sont traditionnellement peu branchés technologie, dit-elle. Depuis Beethoven, il n’y a quasi pas eu d’évolution dans le secteur: pour un concert philharmonique à Bruxelles, les musiciens continuent de faire voyager leurs partitions sous format papier par colis, comme il y a un siècle!" Il y avait devant neoScores un véritable boulevard, dans lequel elle s’est engouffrée.

Londres avant le Japon

Ravis du succès de sa mission, les dirigeants de neoScores ont engagé Julie Daled en avril 2017, à la fin de son année comme boursière. Son nouveau défi? Faire la même chose à Londres, auprès des éditeurs de musique britanniques! Mais sous contrat de salariée, cette fois. C’est à cette tâche qu’elle a passé les douze derniers mois. "Aujourd’hui, neoScores offre 60 à 70% de toutes les musiques d’Europe et d’Amérique", pointe-t-elle. Précisons que la société offre à la fois une bibliothèque de partitions et une application, qui permet des annotations, des adaptations, des changements de tonalité, bref, un tas de manipulations précieuses pour tout musicien. "C’est l’iTunes des partitions." Le client paie par morceau.

Heureuse d’avoir découvert les différences culturelles entre les manières de travailler sur les deux rives de l’Atlantique, Julie Daled a décidé… d’encore changer d’air. Elle vient de quitter neoScores et s’apprête à partir en Asie pour y relever un nouveau "challenge". Toujours dans l’industrie créative, et a priori toujours en lançant des ponts entre les cultures. Elle démarche actuellement les entreprises pour dénicher un nouveau contrat, qui la mènera a priori au Japon. "Parce qu’il y a là de très belles marques dans la mode et le design, qu’on ne trouve pas sous nos latitudes."

Une brasserie à Tokyo

Un autre lauréat a été attiré par la culture nippone. Après avoir décroché un master en finances à l’EM de Lyon et travaillé deux ans au bureau conseil Deloitte, Maxime Pecsteen a ressenti l’envie de bouger. Un de ses amis présentait sa candidature au Fonds Prince Albert; il a suivi son exemple et a été retenu parmi les 16 meilleurs sur 400 candidats.

Intéressé par l’entrepreneuriat et fasciné par le modèle lancé par le Brussels beer project (BBP), il est allé frapper à la porte de cette brasserie participative (la communauté élit chaque année ses meilleures bières). Il leur a proposé de les aider à percer au Japon. Affaire conclue. Résultat: en quatre mois, l’importateur local a plus que doublé ses ventes.

"Notre importateur a senti l’intérêt du marché japonais et proposé au BBP d’ouvrir un bar à Shunjuku, au centre de Tokyo." Le bar servant pour moitié des bières du BBP et pour l’autre des artisanales du cru s’est avéré un succès. En fin de mission, Maxime Pecsteen a rempilé chez BBP, qui l’a nommé "export shaman". Il vient de mener à bien sa première mission en tant que salarié: ouvrir un nouveau bar à Paris, sur le même modèle que Shinjuku.