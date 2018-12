Croissance de 10% pour Walibi… mais la canicule n'y est pour rien

Malgré un nombre de visiteurs stable, le chiffre d’affaires de Walibi a connu une solide croissance en 2017-18. La canicule et la concurrence de la Coupe du monde ont affecté la fréquentation en juillet-août, mais les visiteurs ont dépensé davantage dans le parc. Le plan d’investissement de 100 millions d’euros se poursuit conformément aux prévisions.

Le parc d’attractions Walibi, situé près de Wavre, dans le Brabant wallon, a connu une année faste. Son chiffre d’affaires est passé de 35 à 38,5 millions d’euros à l’issue de l’exercice 2017-2018 clôturé fin septembre.

"On se situe dans le premier tiers des parcs les plus performants du groupe." Jean-Christophe Parent Patron de Walibi Belgium

Cela représente une croissance de 10%, largement supérieure à celle de sa maison mère, le groupe français la Compagnie des Alpes (CDA), active dans les domaines skiables (56% de ses revenus) et les parcs de loisirs (42%). Cette dernière activité (parc Astérix, Futuroscope, Walibi, Bellewaerde, Musée Grévin….) n’a crû "que" de 4,3%. Walibi fait donc bien mieux. "On se situe dans le premier tiers des parcs les plus performants du groupe", se réjouit Jean-Christophe Parent, le patron de Walibi Belgium. En termes de résultats, l’excédent brut d’exploitation affiche une marge de 28%, là aussi supérieure à celle des parcs du groupe (24,1%).

Canicule "diabolique"

L’explication de ces performances enviables paraît toute trouvée, a priori. La chaleur estivale a dû drainer les foules dans le parc. "Cela paraît contradictoire, mais c’est le contraire, répond Jean-Christophe Parent. D’une part il a fait trop chaud, de l’autre on a subi la concurrence de la Coupe du monde de football et du bon parcours des Diables Rouges, ce que nous avions sous-estimé." Résultat: en juillet et en août, le parc n’a progressé "que" de 2 à 3%. Par contre, le parc aquatique voisin, Aqualibi, a grimpé de 7%, dopé, lui, par les fortes chaleurs de l’été. Mais pour son patron, Walibi a surtout profité d’un bon début et d’une bonne fin de saison. "Nous avons connu un printemps très agréable et un bon mois de septembre grâce notamment au B-To-B".

Visiteur plus dépensier

La fréquentation n’a pas épousé l’évolution du chiffre d’affaires. Elle est restée stable à 1,4 million de visiteurs (dont 1,050 millon pour le parc). Ce qui s’explique par la fermeture durant trois mois de l’Aqualibi en raison des travaux nécessités par l’installation d’une nouvelle aire de jeux aquatiques pour tous petits. D’où une perte de 70.000 visiteurs, compensée par 70.000 visiteurs supplémentaires dans le parc d’attractions. L’augmentation du chiffre d’affaires s’explique donc par une hausse des dépenses moyennes par visiteur: restauration, boissons, boutique et ventes de "speed pass" (permettant d’éviter les files).

Vue en plein écran ©Walibi

"L’objectif est à présent d’atteindre la barre du million et demi de visiteurs à l’issue de l’exercice en cours", indique Jean-Christophe Parent.

Pour y arriver, la parc continuera de bénéficier du vaste plan d’investissement de 100 millions d’euros tel que prévu par la Compagnie des Alpes. Portant sur la période 2016-2022, il doit permettre à Walibi de redevenir le parc d’attractions numéro un du pays (hors parcs zoologiques comme Pairi Daiza), place occupée par Plopsaland (groupe Studio 100).

Une douzaine de millions ont ainsi été investis durant l’exercice écoulé, notamment dans la nouvelle attraction le Tiki-Waka. "Elle convient aussi bien aux enfants qu’aux ados, précise Jean-Christophe Parent, cela doit contribuer à redonner à Walibi une image plus familiale et un peu moins teenager." L’an prochain, deux nouveaux espaces "Karma" et "Fun" seront développés. Durant les deux exercices à venir, entre 15 et 20 millions seront investis par an. 2021 verra ainsi l’érection du Mega Coaster, une montagne russe géante, présentée comme unique au Benelux. Au total, 75% du parc seront refaits.