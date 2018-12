Des investisseurs Tax shelter dans l'attente de leur attestation

Nouveau rebondissement dans le "Nexusgate", du nom du producteur audiovisuel Nexus et du leveur de fonds Tax shelter Umedia, son actionnaire majoritaire. Pour rappel, dans le cadre de la série animée "7 nains et moi", Nexus se serait rendu coupable de fausses factures avec la complicité du studio d’animation Dreamwall, le tout à l’insu de Umedia. Ces fausses factures portent sur 400.000 euros sur un total de 6,7 millions de fonds levés via le Tax shelter.