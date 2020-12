Digital Music Europe (re)jette l'ancre à Bruxelles

Ne pas se réjouir trop vite, une règle de base... On était pourtant ravi de découvrir, voici quelques jours, la création à Bruxelles de Digital Music Europe (DME), une association internationale regroupant quelques cadors européens de la musique numérique tels que les plateformes de streaming Spotify et Deezer, le site de monitoring musical Soundcharts ou la plateforme de distribution audio en ligne Soundcloud... La nouvelle organisation professionnelle s'est fixé pour missions de promouvoir le secteur des services de musique numérique européen, de défendre une concurrence loyale dans l'industrie et de favoriser une approche modérée de la réglementation. Un groupe de représentation et de lobbying comme il en existe beaucoup, mais qui incarne un secteur de pointe et qui a eu le bon goût (...) de choisir notre capitale comme port d'attache. Pour la proximité avec les instances européennes, bien sûr, mais peut-être aussi, qui sait, pour les qualités (le multilinguisme), l'art de vivre ou le niveau d'équipement de nos régions.