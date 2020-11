Double opération lucrative pour Cobepa

Back office

Gen II gère 375 milliards de capitaux provenant de plus de 500 fonds et de leurs 25.000 investisseurs.

Le nom de Gen II ne vous dira peut-être rien. Pourtant, derrière celui-ci se cache une société qui joue un rôle essentiel dans le back office des fonds d'investissement. L'entreprise s'occupe de leur comptabilité, gère les relations avec leurs investisseurs, etc. Pour situer l'ordre de grandeur dont on parle ici, elle gère 375 milliards de dollars de capitaux provenant de plus de 500 fonds et de leurs 25.000 investisseurs.