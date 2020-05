Dragone pourrait participer à la relance du Cirque du Soleil

Guy Laliberté, le fondateur du Cirque du Soleil, a monté une équipe pour reprendre le cirque qu'il avait créé en 1984. Il a contacté Franco Dragone pour le volet créatif. Ce dernier a répondu avec enthousiasme. "Il faut remettre la création au centre du spectacle."

"Guy Laliberté a rappelé ses fidèles amis et nous serons là, autour de lui, pour essayer de remettre la création au centre du spectacle", nous a expliqué Franco Dragone, confirmant au passage qu'il pourrait participer à la relance du Cirque du Soleil, une institution pour laquelle il a travaillé pendant quinze ans.

Franco Dragone nous a expliqué que Guy Laliberté, qui porte actuellement un projet de reprise du Cirque du Soleil qu'il avait lui-même fondé en 1984, l'a appelé il y a deux semaines afin de savoir s'il accepterait de faire partie de cette nouvelle aventure. "J'ai dit oui sans hésiter", nous a déclaré Franco Dragone, qui précise que sa participation ne sera pas financière. Le fondateur du Cirque du Soleil a composé une équipe de financiers et de créatifs pour faire une offre de reprise. Si l'offre de Guy Laliberté est retenue, Franco Dragone fera partie du processus de création.

Dette de 900 millions de dollars

Récemment, l'entreprise a désigné la Banque Nationale du Canada pour trouver un repreneur au Cirque qui traîne derrière lui une dette de 900 millions de dollars. Guy Laliberté a fondé le cirque en 1984 et en a été l'actionnaire majoritaire jusqu'en 2015, date à laquelle il avait vendu ses parts au fonds texan TPC Capital (60%), au fonds chinois Fosun (20%) et à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Dans le courant du mois de février, Guy Laliberté avait revendu les 10% qui lui restaient.

Guy Laliberté et Franco Dragone se connaissent depuis des années et ont collaboré pendant quinze ans. "En 1985, je donnais des cours de production à Montréal. Guy a vu le spectacle que j'avais monté avec des étudiants et il m'a demandé de faire la mise en scène pour le Cirque du Soleil. Je l'ai fait pendant quinze ans", nous a-t-il rappelé.

C'est donc avec enthousiasme qu'il a répondu à l'appel de Guy Laliberté, qui n'est pas le seul sur les rangs en vue de reprendre le Cirque du Soleil. D'après la presse canadienne, une dizaine de candidats se sont dits intéressés. "J'imagine que la liste des repreneurs est longue. Dès qu'il y a une faiblesse quelque part, les vautours ne sont jamais loin", nous a déclaré Franco Dragone. "Ce qui est important pour moi, c'est la création et mon attachement au cirque est intact", nous a encore indiqué Franco Dragone avant d'ajouter que "si on ne se concentre pas sur le sens et la création, on vend son âme au diable".