Du street art pour l'arrivée de Disney+ en Belgique

Les cinq fresques

À Anvers, l’artiste Toon Van Ishoven a choisi de représenter un Mandalorian géant et The Child sur la Leopoldplein, au cœur de la ville. La série dont l’action se déroule après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre - raconte des aventures aux confins de la galaxie, loin des territoires contrôlés par la Nouvelle République.

À Gand, l’artiste Kitsune Jolene s'est inspirée de "Projet Héros Marvel". Dans ce Disney+ Original, les héros en question sont des enfants et des adolescents qui consacrent leur vie à accomplir des actes de bravoure et de générosité désintéressés dans leur quartier. Chaque semaine, Marvel rend hommage à ces héros en herbe qui œuvrent pour leur communauté et propose aux spectateurs petits et grands d’intégrer le Projet Héros Marvel afin de les encourager à suivre leur exemple.