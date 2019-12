Ed Sheeran, artiste le plus écouté sur Spotify en Belgique ces 10 dernières années

Sans surprise, c'est l'artiste britannique Ed Sheeran qui a été le plus écouté des Belges sur Spotify entre 2009 et 2019, suivi de Drake. Retour sur une décennie de streaming.

Spotify a explosé sur le créneau du streaming musical durant la décennie qui est sur le point de s'achever. L'entreprise suédoise et les autres plateformes de streaming ont été tirées vers le haut grâce aux poids lourds de la musique. Au classement des artistes les plus écoutés sur Spotify en Belgique, on retrouve, sans grande surprise, l'anglais Ed Sheeran, qui a cumulé les tubes comme "Shape of You", "Thinking Out Loud" ou "Perfect". Les chansons d'amour semblent donc toujours avoir la cote.

Dans un autre registre, c'est le rappeur canadien Drake qui arrive en deuxième position chez nous. Mais le natif de Toronto s'accapare la première place au niveau international, suivi par... Ed Sheeran. À la troisième place du podium belge on retrouve un autre rappeur vedette de la décennie, Post Malone, et son inévitable "Rockstar", alors qu'Ariana Grande et Eminem sont 4e et 5e du classement.

Billie Eilish au top en 2019

Vous n'avez pas pu y échapper cette année et c'est normal. Billie Eilish et son "bad guy" est l'artiste la plus écoutée sur Spotify en Belgique en 2019. Elle est suivie par... Ed Sheeran et Post Malone. À noter que Angèle et Roméo Elvis n'occupent "que" les 8e et 9e places du classement.

Le tube de l'année n'est, en revanche, pas le fameux "bad guy" cité au-dessus, mais "Someone You Loved" de l'anglais Lewis Capaldi.

Lewis Capaldi - "Someone You Loved"





Et vous?

Malgré les millions de streams, il se peut que vous ne vous y retrouviez pas dans ce classement. C'est pourquoi la plateforme s'apprête à sortir prochainement "Spotify Wrapped", un outil vous permettant de découvrir vos habitudes d'écoutes sur l'année écoulée et, fin de décennie oblige, sur la période 2010-2019.

Vous pourrez alors y trouver le nombre d'heures totales passées à écouter de la musique, quels genres vous avez le plus écoutés, vos artistes favoris et même leurs signes astrologiques. L'outil ne renseigne pas, en revanche, combien d'argent a été reversé aux artistes que vous avez écoutés...

Découvrez tous les tops de l'année et de la décennie ci-dessous:

Classements pour 2019 dans le monde

Artistes les plus streamés:

Artistes féminines les plus streamées:

Artistes masculins les plus streamés:

Morceaux les plus streamés:

Albums les plus streamés:

Classement pour 2010–2019 dans le monde

Artistes les plus streamés:

Artistes féminines les plus streamées:

Artistes masculins les plus streamés:

Morceaux les plus streamés: