Eiichiro Oda, le discret mangaka aux 490 millions d'exemplaires

La série phare de l'auteur japonais sort son centième tome ce mercredi en français, quinze jours après le 1.000e épisode de la série animée. Un phénomène de société vieux de 25 ans.

Cela fait déjà près de cinq ans qu'il veut arrêter et donner une fin aux aventures de son pirate au chapeau de paille, mais Eiichiro Oda ne semble pas pouvoir s'y résoudre. Le centième tome de "One Piece" ne sera pas encore celui de la fin de la saga. Pourtant, cela fait des années qu'il clame dans ses rares interviews ou apparitions médiatiques qu'il avait trouvé la fin de la saga alors qu'il était encore au lycée, et qu'il n'avait pas encore publié le premier tome de la série, ou presque.

Enfoncés Naruto ou Dragon Ball, dont Oda s'est pourtant abreuvé depuis qu'il sait lire et qui l'ont poussé à devenir mangaka lui-même alors qu'il n'a pas encore 10 ans. Depuis qu'il a lancé la série dans l'hebdomadaire Shonen Jump en 1997, Oda a détrôné les poids lourds du manga et de l'animé avec 490 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Le centième tome de "One Piece" est tiré à 250.000 exemplaires pour sa première édition française. 26 millions d'exemplaires vendus en France depuis que Glénat les importe.

Malgré ce succès planétaire, l'auteur de 46 ans, sans doute le plus riche des mangakas est aussi l'un des plus discrets. Depuis des années, il refuse d'apparaître en chair et en os. Les photos de lui, souvent volées, ne sont pas "reconnues" par son éditeur. Et lorsqu'il a donné une rare interview à une télé japonaise, il avait exigé qu'on ne voie pas son visage. Le réalisateur lui avait donc collé le portrait de Luffy, son héros, sur le visage sur toutes les images.

L'auteur est au sommet de son art dans ce centième tome. En près de 25 ans, il est parvenu à renouveler son style narratif au gré des cycles de l'histoire, les "arcs narratifs", qui lui permettent de relancer à chaque fois l'intrigue. Il faut dire aussi que les aventures d'un pirate, doté de membres élastiques, naviguant sur les mers d'un monde imaginaire, cela permet à peu près toutes les péripéties, les monstres et les caractères. Oda ne s'en prive d'ailleurs pas avec une imagination sans borne.

Critique politique?

Imaginaire ce monde, dont la seule terre émergée est une île toute en longueur? Le Pays des Wa, qui sert de trame au cycle en cours, puise clairement aux racines culturelles du Japon période féodale. Un retour aux sources pour son héros pirate, mais aussi l'occasion pour Oda de se moquer gentiment de ses compatriotes dans un mélange de références historiques ou au folklore local et de parodies, analyse Alexis Orsini, auteur d'une monographie sur Oda.

Certains voient d'ailleurs dans l'œuvre d'Oda une critique à peine déguisée du Japon actuel, dans un pamphlet un brin anarchiste. Monkey D. Luffy, le personnage principal, se veut libre et combat l'oppression, la corruption, l'esclavage, le racisme, défend l'environnement autant que les sans-grades. Et dans ce dernier arc, le message contre l'isolationnisme et la course aux armements apparaît plus clairement encore en opposition à la politique menée sous Shinzo Abe.