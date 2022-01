Emmanuel Mewissen, CEO de Gaming1: "Nous sommes reconnus pour notre centre de compétences numériques"

Le groupe wallon de jeux, casinos et paris Gaming1 a séduit le géant CVC et engrange les succès à l'international. Sa réussite future dépendra de ses développeurs.

Gaming1, l'opérateur des casinos de Namur, Spa et Davos (entre autres), ainsi que des salles et du site de jeu Circus, sponsor du Standard de Liège et d'une équipe cycliste, pèse aujourd'hui 1.380 emplois et 332 millions d'euros de chiffre d'affaires. Son CEO Emmanuel Mewissen égrène les défis à relever pour poursuivre cette belle aventure entrepreneuriale.

Il n'y a pas beaucoup de groupes belges ni a fortiori wallons capables d'attirer l'attention d'un fonds de la taille de CVC. Vous y avez réussi, comment l'expliquez-vous?

Nous les avons attirés parce que Gaming1 est aujourd'hui un centre de compétences numériques et qu'ils le reconnaissent. Comme ce sont des fonds qui cherchent à investir dans des secteurs de croissance et que la nouvelle révolution industrielle est la révolution numérique, ils se positionnent dans celle-ci.

Avez-vous rencontré leurs responsables ou le lien s'est-il fait via la banque BNPP Fortis?

Je les avais rencontrés avant de mandater la banque. Notre premier rendez-vous remonte à près de trois ans. C'était une discussion informelle sur notre activité et ce que nous développions. Quand mes associés, Nicolas Léonard et Sylvain Boniver, et moi avons décidé, pour des raisons actionnariales, de chercher un nouvel actionnaire, et que nous avons pris une banque d'affaires, ils se sont très naturellement positionnés.

Le but était-il de remplacer un actionnaire partant, en l'occurrence la famille Bosquin, ou était-ce plus que cela?

Le but est double, l'occasion faisant le larron. Il y a eu un momentum. Nous avons été confrontés d'une part à une forte croissance, d'où un besoin de maîtrise, et d'autre part au souhait de certains actionnaires de quitter le bateau pour poursuivre leur propre voie.

Les conseils de CVC se concrétiseront via le conseil d’administration ou aussi par d’autres voies ?

Une des raisons pour lesquelles notre choix s’est porté sur eux est qu’ils ont une antenne belge, à Woluwé Saint-Lambert. On a la même culture, on parle les mêmes langues et on est proches physiquement les uns des autres. Je peux les voir quand je veux, et vice versa.

Quel pourcentage de Gaming1 passe dans les mains de CVC?

Ils auront la moitié plus une part. Ce n'est pas une volonté de ma part, mais à un moment donné, si votre choix est de travailler avec un acteur du private equity, il faut en accepter les règles. Une de celles-ci est que le fonds puisse contrôler sa sortie.

Cela implique que CVC prenne plus que la part des actionnaires partants, qui avaient environ 25%...

Deux autres petits actionnaires s’en vont et nous allons créer une nouvelle société qui coiffera Gaming1. On est prêt à passer à un autre degré de maturité dans l’entreprise, ce qui implique qu’on quitte cette structure familiale faite de bric et de broc, avec plein de petits Lego accumulés au fil des ans. Et il a fallu réunir au sein d’une même société des activités et des actionnariats différents, notamment dans Circus, le Casinos de Spa, nos activités en France… Au terme d’un long processus, on a trouvé la combinaison emportant l’accord de chacun.

Où est la limite pour Gaming1? The sky?

On reproche parfois aux Wallons de manquer d'ambition, nous montrons que nous en avons. Nous sommes surtout conscients des défis à relever. De la technologie que nous sommes en train de développer à Liège dépendra notre succès futur.

Nous voulons construire une plateforme et une offre de jeux qui nous permettront de déployer nos ailes. Nous avons déjà bien avancé sur plusieurs problématiques comme la stabilité et la duplication des sites. Dès lors que vous travaillez dans un environnement régulé et que vous additionnez les pays, la plateforme et les logiciels associés ne sont plus tout à fait les mêmes, il faut les adapter.

Nous avons 17 sites en activité. Dans le temps, il nous fallait six mois pour propager les lignes de code, nous avons réduit ce délai à deux semaines! Mais aujourd'hui, nous avons d'autres problèmes à résoudre: nous devons passer d'une architecture monolithique à une architecture de microservices, plus flexible, et créer des environnements-tests.

Nous nous déployons dans des environnements régulés, où toute une série de règles sont locales, il faut donc les encoder: avec une architecture de microservices, nous pourrons développer ces morceaux de codes de manière séparée et les injecter en fonction des endroits où l'on se trouve. C'est le grand défi. On espère y arriver dans les 12 à 24 mois.

Si vous voulez jouer en 1re division, il faut avoir des joueurs de 1re division. Cent cinquante personnes travaillent dans notre département IT et coding, dont 70 qui codent et développement l'architecture. Nous avons là une équipe performante, mais cela reste un vrai défi de trouver des talents! La Wallonie n’est pas le terrain idéal pour cela, on peut le regretter, mais c’est un autre débat. Nous nous concentrons aujourd’hui sur notre capacité à développer cet outil, sans oublier pour autant les opérations en cours.

Deux grands acteurs américains, le fonds CVC et Delaware North avec qui vous avez conclu une joint-venture aux États-Unis, reconnaissent vos efforts en la matière…

En effet, mais nous hisser à la prochaine étape dépendra de notre capacité à développer une technologie de 1re division. On sait ce qu'on a à faire, mais même quand vous êtes prêt, il y a toujours le risque qu'une nouvelle technologie bouscule tout.

Vous me demandez si "the sky is the limit"? Je ne sais donc pas où est le sky aujourd'hui, à quelle hauteur se trouve la couche de nuages; je suis en train de percer une couche de nuages, mais j'ignore s'il y en a d'autres après ou si c'est le ciel bleu! Mais ce ne sont pas les idées qui nous manquent!

Un fonds de private equity reste 5 à 7 ans dans une participation: CVC pourrait alors vendre sa majorité à un tiers. Ne craignez-vous pas de perdre le contrôle?

On ne peut pas l'empêcher, mais à un moment donné, il faut avoir la foi dans ce qu'on fait. Je ne suis pas focalisé sur les chiffres, mais sur la mission de Gaming1, sa vision et le plaisir de le faire en équipe. C'est aujourd'hui un vrai plaisir. Le jour où il n'y aura plus ce plaisir, voilà…

1.380 emplois Gaming1 emploie 1.380 personnes, dont 450 au siège à Liège, et continue d'embaucher.

Cette opération gomme-t-elle l'hypothèse d'une introduction en bourse?

Pas du tout. Cela pourrait être une des pistes pour la future sortie du fonds, mais sans que ce soit une intention aujourd'hui. Il est clair, en revanche, qu'on devra redessiner une feuille de route pour le futur.

Ces quatre dernières années, on s'est professionnalisé de telle manière qu'on puisse faire une IPO. En termes de reporting, de résultats, de gouvernance, de gestion… C'était le but défini il y a quatre ans: avoir le niveau d'une société capable d'entrer en bourse. Voulait-on entrer en bourse? Non, sinon nous l'aurions fait.

Ce que je veux, aujourd'hui, c'est ouvrir mon monde des possibles et surtout continuer à construire l'entreprise au travers d'une technologie hors normes. Voilà le but. Cela ne sert à rien de faire la course si vous n'avez pas la voiture. Nous sommes en train de construire la voiture pour aller disputer les courses du niveau supérieur.

