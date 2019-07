En hausse 35%, le streaming payant dope le marché belge de la musique

Le marché reste plus que jamais tiré par le streaming payant (Spotify, Apple Music, Deezer) qui a connu une croissance de 35% durant les six premiers mois de l’année. Avec un chiffre d’affaires de 18 millions d'euros, il représente désormais 62% des ventes contre 50% un an plus tôt. Si on y ajoute le téléchargement payant, le numérique représente 20,6 millions d'euros, soit 71% du total.