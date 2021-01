Entain (Ladbrokes) rejette une offre de MGM Resorts

L'opérateur de paris sportifs Ladbrokes va-t-il changer de propriétaire ? MGM Resorts aimerait en tout cas mettre la main sur Entain , sa maison mère britannique, et a de la suite dans les idées. Car alors qu'il avait déjà plusieurs fois frappé au portillon ces derniers mois, le groupe de casinos américain est revenu à la charge ces derniers jours avec une nouvelle offre de rachat . Relevée à l'équivalent en titres MGM de 1,383 pence par action Entain , elle valorise la maison mère de Ladbrokes à 8,09 milliards de livres sterling.

Un marché libéralisé depuis 2018

MGM Resorts encaisse aux États-Unis l'impact de la crise Covid sur ses activités dans les casinos. Comme les autres grands groupes de jeux de hasard américains, il entend, par ailleurs, s'y positionner sur le marché des paris sportifs en ligne. Ce dernier y a été libéralisé en 2018 suite à une décision de la Cour suprême US ayant donné le pouvoir aux États fédérés de les autoriser sur leur territoire - et plus de les réserver au seul État du Nevada.