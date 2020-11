Ergon tourne la page Keesing

Ergon, le fonds de private equity né dans le giron de GBL, et Mediahuis sortent du capital de Keesing, le leader européen des revues de jeux cérébraux.

La vente de leur participation devrait rapporter quelque 350 millions d'euros à Ergon et Mediahuis.

Travail accompli

C'est le sentiment du travail accompli qui a motivé la vente du côté d'Ergon. Et pour cause: trois ans après son entrée, le fonds de private equity peut se targuer d'une forte croissance, et ce, même en temps de crise, de ce qui a jusqu'ici constitué l'une des belles pièces de son portefeuille.