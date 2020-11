Face à la crise, les illuminations de fin d’année s’adaptent

L'année a été dominée par les incertitudes, mais les comptes du leader de l'éclairage festif à Bruxelles, Pact Solutions, devraient terminer 2020 dans le vert grâce aux communes et à de nouvelles demandes.

En mars, il a fait un pari. Alors que la première vague de coronavirus déferlait sur l'Europe, Antoine Bohyn, administrateur de Pact Solutions, décide de ne pas mettre ses deux employés et sa quarantaine de prestataires indépendants au chômage. "À ce moment-là, on était dans une position saine: la saison venait de se terminer, on avait réglé nos fournisseurs et les communes nous payaient", détaille Bohyn. "On a décidé de faire travailler nos prestataires, d'engager un business developper, tout en ne sachant pas ce que l'année réservait."

Un risque qu'il ne regrette pas puisque les comptes 2020 devraient finir dans le vert. "Les communes se sont posé la question des illuminations de fêtes jusqu'à la dernière minute", explique l'administrateur. Jusqu'à la fin octobre, où les marchés publics sont enfin arrivés les uns après les autres. Deux à trois mois plus tard que d'habitude. Cette année, la PME nouvellement installée à Braine-l'Alleud illuminera, entre autres, une quinzaine de communes de la capitale.

"Certaines structures qui organisent des marchés de Noël pourraient ne pas survivre" Antoine Bohyn Administrateur Pact Solutions

Un soulagement, car chez ses autres clients, les commandes sont en baisse. "Les budgets des centres commerciaux pour les fêtes sont serrés, si pas inexistants, et les négociations plus dures." Mais c'est surtout pour les plus petits acteurs que s'inquiète Antoine Bohyn: "certaines structures qui organisent des marchés de Noël pourraient ne pas survivre".

Remercier les soignants

Des baisses en partie compensées par de nouvelles demandes. "Les pouvoirs publics essayent d'accompagner une certaine relance. On vient de recevoir une commande pour plusieurs centaines de packs pour permettre aux commerçants d'illuminer leurs boutiques", raconte Bohyn.

Un nouveau phénomène qui concerne aussi les hôpitaux et les maisons de repos. Une façon de remercier le secteur du soin, mis à rude épreuve.

15 communes bruxelloises Cette année, Pact Solutions illuminera les rues d'une quinzaine de communes bruxelloises.

Si traditionnellement, Pact Solutions travaille avec des forains pour le montage des installations, cette année, l'équipe de prestataires s'est garnie d'une dizaine de personnes de l’événementiel. "Ce sont des gens familiarisés avec l'électricité, qui montent des scènes comme Tomorrowland. Vu la situation, ils étaient ravis de pouvoir collaborer avec nous", reconnait Bohyn.