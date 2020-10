Faute de grosses sorties, les cinémas se font un mauvais film

Le remake de West Side Story, de Steven Spielberg, qui devait arriver début décembre, sortira finalement un an plus tard.

Reports de sorties en pagaille

Le remake de West Side Story , de Steven Spielberg, qui devait arriver début décembre, sortira un an plus tard. Celui de Mort sur le Nil , de Kenneth Branagh, déboulera mi-décembre alors qu’il était attendu ce mois-ci. Rappelons aussi que Disney a préféré lancer Mulan, un de ses gros films de 2020, uniquement sur sa plateforme de streaming Disney+, bypassant les salles.

Impact sur les cinémas

"L’annonce de Cineworld est un sérieux avertissement pour les distributeurs ", réagit Thierry Laermans, secrétaire général de la Fédération des cinémas de Belgique (FCB). "Si cela continue, il n’y aura plus assez de films pour nous. Or, la salle c’est primordial pour la vie d’un film ." Sous-entendu: certaines pourraient fermer , ce qui, globalement, n’est pas encore le cas en Belgique.

"On sent que dès qu’il y a un bon film, le spectateur revient; on l’a vu récemment avec Tenet de Christopher Nolan qui nous a aidé à faire remonter le nombre de visiteurs de 25 à 50% par rapport à ce que nous avions budgetté pour 2020 hors coronavirus", ajoute-t-elle, citant quelques sorties prometteuses d’ici la fin de l’année: Dune, Honest Thief, Les Trolls 2, Loup, etc.