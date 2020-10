Fédération Horeca Bruxelles: "On ne peut pas ne pas nous aider"

Celui-ci accepte, en revanche, l'idée que les restaurants pourront rester ouverts. "Les risques sont moindres dans les restaurants, où les gens restent moins longtemps et ne s'attablent souvent qu'avec des proches", note-t-il. Les protocoles sont différents aussi. Ce qui l'inquiète plus, c'est la durée de la nouvelle interdiction d'ouverture: "On ne va pas se remettre à danser dans les établissements demain", lance-t-il avant de concéder qu'on est peut-être parti pour une période nettement plus longue de fermeture. "On opère dans un business en one-to-one, en contact direct, comme le secteur du voyage."