Fermé par la ville, un commerce de CBD (cannabis) peut rouvrir

Le collège des bourgmestre et échevins de la ville d’Hasselt avait fait fermer un établissement CBD où étaient vendus des produits à base de cannabis, l’exploitant n’ayant ni demandé ni obtenu, donc, une autorisation d’implantation et d’exploitation, comme l’exigeait le règlement de police. Il s'agissait du magasin Kush & Co, qui avait ouvert ses portes fin 2019 et qui vendait de la marijuana médicinale, des cosmétiques, du thé et des herbes à base de cannabidiol.