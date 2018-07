Fortnite chamboule le marché du jeu vidéo avec ses 125 millions de gamers

Depuis son lancement en juillet 2017, le jeu vidéo à succès a rapporté plus d’un milliard de dollars à ses créateurs. La clé de la réussite? Un mode de jeu innovant et accessible gratuitement. L’argent? Il est tiré des objets cosmétiques qu’achètent les gamers pour embellir leur personnage.

Plus d’un milliard de dollars de revenus, c’est ce qu’aura généré Fortnite en l’espace d’un an à peine, ressort-il de la dernière étude du cabinet spécialisé SuperData Research.

Le jeu vidéo, imaginé par le studio américain Epic Games (duquel le géant chinois Tencent détient 40% du capital depuis 2013), continue sa folle croissance , loin des codes précédemment établis dans l’industrie, avec son modèle de "free-to-play" (jouable gratuitement et se finançant grâce à des achats en jeu) qui lui a permis de rapidement populariser le genre nouveau qu’est le "Battle Royale". Un mode de jeu où une centaine de joueurs sont largués en simultané sur une île et doivent s’entre-tuer jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un, pressés par une zone mortelle de jeu qui rétrécit rapidement.

Un franc succès. En effet, le titre débarqué de nulle part en juillet 2017 compte aujourd’hui quelque 125 millions d’utilisateurs de par le monde, pour plus de 40 millions de joueurs actifs mensuellement, selon les derniers chiffres dévoilés courant de l’année, ce qui en fait, et haut la main, le dernier phénomène vidéo ludique en date. Un développement qui influence jusqu’au monde du streaming – qui est au jeu vidéo ce que la télé est au sport – où 574 millions d’heures de jeu ont été visionnées en mai pour Fortnite, pour près de 700 millions d’heures dans le créneau des jeux "Battle Royale".

Vent de fraîcheur

Une question simple se pose alors: comment expliquer un tel succès? Tout d’abord, de par ce fameux mode de jeu introduit – il faut rendre à César ce qui est à César – à partir de 2013 dans les jeux DayZ et H1Z1. Avant de débarquer dans l’autre révélation qu’a été en 2017 PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) – qui a attaqué Epic Games pour plagiat, avant d’abandonner la procédure fin juin. Ce concept a eu le mérite d’amener un vent de fraîcheur dans un monde où les licences tendent à profiter de leur notoriété en sortant chaque année une énième version quelque peu améliorée de leur titre phare, ce qui a de quoi lasser à la longue. Mais Fortnite y a amené un twist, avec un côté plus cartoonesque et jeune que ses prédécesseurs axés, eux, sur un style plus réaliste, de même qu’y a ajouté un mode de construction en temps réel de défenses, challenge supplémentaire qui dynamise grandement les parties.