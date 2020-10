Gravité au sein du secteur des parcs d'attractions

Désormais, ce sont aussi les revenus de l'automne , période ponctuée par l'habituellement lucratif congé de Toussaint et une fête d'Halloween de plus en plus populaire, qui passent à la trappe - les parcs animaliers (Pairi Daiza, Grottes de Han,...) sont, eux, épargnés.

Un son de cloche qui est aussi entendu au nord du pays dans le chef d'un acteur tel que Bellewaerde, détenu, tout comme le wavrien, par la Compagnie des Alpes . "Nous ne comprenons pas", réagit le directeur, Stefaan Lemey. "On avait pas vu venir cette décision. Et pour cause, nous avons investi très dur dans la sécurité. Or, aujourd'hui, on le voit, ces investissements n'ont servi à rien."