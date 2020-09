Il faudrait 777 millions d'euros pour sauver l'événementiel

Parmi les victimes de la crise sanitaire, nul n'a été plus sévèrement touché que le secteur événementiel. Concerts et festivals annulés, salons reportés et événements sportifs à huis clos; c'est une manne financière colossale qui s'est envolée pour les quelque 2.274 entreprises et 29.000 salariés que compte le secteur.