Il n'y a plus de nombre maximum d’opérateurs de paris sportifs

C’est une des conséquences de la crise politique au fédéral : l’arrêté royal limitant le nombre de licences d’opérateurs de paris à 34 n’a pas été renouvelé il y a 6 mois. On a frôlé l’anarchie…

La législation sur les jeux prévoit une limitation du nombre de licences F1, afin de contenir l’offre et d’ainsi contribuer à mieux encadrer des activités susceptibles de déboucher, chez certains joueurs, sur un problème d’ addiction . Elles sont fixées à 34 : la loi réserve ce pouvoir de limitation au Roi, c’est-à-dire au gouvernement fédéral, qui a déterminé ce nombre dans un arrêté royal pris le 22 décembre 2010 .

Ce même arrêté avait une portée dans le temps limitée à neuf ans : comme il était entré en vigueur au 1er janvier 2011, il a cessé de produire ses effets au premier janvier 2020. Et depuis, comme le fédéral n’a publié aucun nouvel arrêté, il n’y a théoriquement plus de nombre maximum de licences F1…

Vide juridique

Reste à savoir ce que cela implique. "Comme la durée de validité des licences est elle-même fixée à neuf ans, et que les opérateurs de paris ont commencé à les recevoir deux mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal, soit en mars 2010, cela pourrait signifier que ceux parmi eux dont la licence est arrivée à échéance ne peuvent pas en demander le renouvellement, note un expert du secteur. Ou bien, autre interprétation possible, cela pourrait signifier qu’il n’y a plus de nombre maximum de licences F1…"