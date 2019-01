Inquiétude chez Belgique Loisirs

Un marché en recul

Le secteur des clubs de livres est en recul sensible victime à la fois de la concurrence du commerce électronique – plus simple et plus agile que le lourd et parfois agressif système d’adhésion à un club - et du recul du marché du livre dans son ensemble. En Belgique, bien qu’en léger progrès en 2017 (derniers chiffres disponibles) ce dernier a reculé de plus de 8% depuis 2010, selon les données de l’ADEB, l’Association des éditeurs belges.