James Bond à la rescousse de Kinepolis: quel impact pour l’action?

Alors que "Mourir peut attendre" , le nouveau James Bond, roi de blockbuster déboule enfin dans les salles obscures, Kinepolis renoue avec ses niveaux boursiers antérieurs au déclenchement de la pandémie. Pour le secteur, la crise sanitaire s’est traduite, on le sait, par la fermeture pure et simple des cinémas (en mode "Rouvrir peut attendre") doublée d'un effet pervers: la diffusion de nouveautés directement sur des plateformes de streaming.

Objectif de cours relevé

En attendant, Kinepolis va entendre son tiroir-caisse sonner en continu grâce à "No Time to Die". "Nous pensons que l’élan de l'action Kinepolis devrait se poursuivre car la dernière apparition de Daniel Craig en tant que 007 devrait être le plus grand week-end d'ouverture au box-office depuis 'Avengers : Endgame', il y a plus de deux ans" estime l’analyste qui a relevé son objectif de cours à 64 euros contre 52 euros avant.