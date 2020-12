Jeux en ligne: les mises restent limitées à 500 euros la semaine

Le Conseil d'Etat a rejeté les demandes en suspension déposées par la Région wallonne et Ladbrokes.

En résumé, cet arrêté fixait la limite des mises à 500 euros par semaine pour les jeux de hasard en ligne, mais il autorisait le dépassement de ce montant sur demande et pour autant que le joueur ne soit pas en défaut de paiement dans la Centrale des crédits aux particuliers. Mais comme la Commission des jeux de hasard ne dispose pas pour l'instant d'un système d'information qui permette de contrôler les versements des joueurs, elle a préféré verrouiller la limite à 500 euros .

La Région wallonne a requis la suspension et l'annulation de sa position publique devant le Conseil d'Etat. Ce dernier vient de rejeter sa demande de suspension. La Région avait argué qu'elle percevrait moins de recettes de la taxe sur les jeux et paris puisque leur assiette serait réduite. Mais elle n'a pas quantifié ce manque à gagner. Le Conseil d'Etat en a logiquement déduit qu'il ne pouvait apprécier si le préjudice subi était grave pour sa situation budgétaire et financière. Il a donc rejeté la requête en suspension.