Kidywolf, des hommes et des jouets

Les responsables de Kidywolf (photo: Nicolas Wauters et Gary Garnier, deux des trois fondateurs) veulent étendre leur gamme, constituée aujourd'hui de 25 jouets et objets, d'une dizaine de références par an.

Créée en 2019 par trois amis, la start-up Kidywolf propose des jouets pour enfants au design original et épuré. Son ambition: s'ériger en challenger sur le marché européen.

Une draisienne électrique, un appareil photo, une lampe de chevet, un casque audio... Bienvenue dans l'univers ludique et technologique de Kidywolf. Un univers spécifiquement dédié aux enfants. Si cette start-up basée à Waterloo s'est lancée dans le commerce de jouets "design et fun", c'est pour surmonter une frustration.

L'histoire de Kidywolf, c'est celle de trois jeunes papas qui ont choisi de produire eux-mêmes les objets qu'ils désiraient offrir à leurs enfants et qu'ils ne trouvaient pas toujours dans le commerce. Elle démarre en 2018, sur la table d'une cuisine. Nicolas Wauters, Dimitri Georgis et Gary Garnier-Guisgand sont tous trois actifs, respectivement dans la sonorisation et l'éclairage, dans le marketing de produits de luxe et dans l'industrie du plastique. Les trois amis ont un point commun: ils ont de jeunes enfants (entre un mois et 7 ans aujourd'hui).

"Au début, l'idée de vendre des jouets était un sujet de plaisanterie entre nous. Puis nous avons commencé à nous prendre au jeu et à y réfléchir plus sérieusement. Nous étions tous les trois cadres supérieurs et n'avions pas le temps de lancer une activité parallèle. Nous nous sommes alors dit: c'est maintenant ou jamais. Nous avons sauté le pas et quitté nos emplois", raconte Gary Garnier.

Pour lancer leur projet, les trois compères multiplient les démarches et les visites (en Chine, au salon technologique CES de Las Vegas) afin de bien assimiler les arcanes du marché du jouet. Un marché très concurrentiel: rien que dans l'Union européenne, quelque 2.000 entreprises, à 80% des PME de moins de 50 personnes, sont actives sur le marché des jouets et des jeux.

L'enfant et le loup

Kidywolf naît en 2019. Au milieu de cette jungle, elle se trouve une niche peu occupée, oscillant entre objets et jouets mâtinés d'une touche de design et de technologie. Sans négliger les aspects éducatifs, pour lesquels les cofondateurs de la start-up ont consulté des profs et des psychologues.

Bestseller de l'entreprise, le petit appareil photo Zila, par exemple, ne prend ainsi que des photos ou des vidéos et ne propose pas de jeux. "L'enfant doit apprendre à se concentrer, à étudier une situation. Il lui faut du calme pour développer son imagination. Ma fille a ainsi eu l'idée de rassembler toutes ses peluches et de faire une photo de classe", explique Gary Garnier.

La marque Kidywolf, à la consonance anglophone passe-partout, recouvre à la fois la notion d'enfance ("kid") et de groupe, induite par le logo du loup ("wolf"), un animal réputé pour sa vie en meute et sa tolérance puisqu'il va jusqu'à accepter d'intégrer des individus isolés.

La notion d'apprentissage n'est pas oubliée. La lampe de chevet Kidymoon permet de faire comprendre à l'enfant, avec une représentation de la lune et du soleil, si l'heure du lever est proche. "Il ne sert à rien d'imposer les choses à l'enfant. Il a besoin de comprendre", dit Gary Garnier.

Esprit start-up

Pour évaluer la qualité de leurs produits, les trois entrepreneurs disposent, avec leur progéniture, de testeurs à domicile qui leur donnent un retour direct. Kidywolf a ainsi pu développer un projecteur d'histoires hyper-simple à utiliser: on le pose sur son trépied, on insère une petite disquette, on actionne une petite poignée et le tour est joué.

Très vite, les retours sur le marché sont positifs. L'offre s'étend, l'équipe s'étoffe. Les trois cofondateurs ont engagé quatre personnes: deux responsables des ventes, une responsable marketing et un designer industriel, grand collectionneur de... jouets. L'esprit start-up est préservé: les responsables de Kidywolf sont déterminés à poursuivre le développement de leur entreprise sur fonds propres. "Ce n'est pas le moment d'ouvrir notre capital. Chacun est à sa place et a son mot à dire. Nous voulons garder cet esprit start-up, qui attire aussi nos clients".

Les objets vendus par Kidywolf sont produits en Chine. Pas d'autre choix à ce stade, assure Gary Garnier. "Pour l'instant, c'est le seul moyen de pouvoir proposer des produits 'tech' à un prix abordable. Le savoir-faire ne se trouve pas ici. La Chine offre aussi l'avantage de l'unicité de lieu. Si on produisait en Europe, il faudrait amener les différents composants de plusieurs endroits différents et les assembler ici".

Un creux en 2021

La nouvelle marque belge s'est déjà fait une place dans plusieurs pays. Les marchés en développement se situent actuellement en Belgique, au Luxembourg, en France, au Danemark, en Suède et en Italie. La Grèce, laminée par la crise du coronavirus, ne fait momentanément plus partie du lot. Chez nous, Kidywolf cible spécifiquement les magasins de jouets indépendants (Fox, Serneels, Zèbre à Pois) et des chaînes spécialisées comme la Fnac, Vanden Borre, Mediamarkt ou Dreamland.

Dix nouveaux produits ont été développés cette année, permettant à Kidywolf de proposer aujourd'hui une gamme de 25 objets. Un peu maigre pour attirer le chaland. Dans l'immédiat, Kidywolf s'est liée à d'autres petites sociétés pour élargir son portefeuille de produits.

1,8 million d'euros Pour Kidywolf, l'année 2020 se solde par un chiffre d'affaires de 1,8 million d'euros, assorti d'un bénéfice opérationnel d'un peu plus de 300.000 euros.

La mayonnaise a vite pris. L'année 2020 se solde par un chiffre d'affaires de 1,8 million d'euros, assorti d'un bénéfice opérationnel d'un peu plus de 300.000 euros. Cette année devrait par contre se solder par un petit creux à 1,5 million. En cause: la perte du marché grec et des problèmes d'approvisionnement liés à la pénurie de puces électroniques et au coût du transport (de 2.000 dollars à 15.000 dollars par conteneur).

Pas de quoi inquiéter outre mesure les dirigeants de Kidywolf, qui lorgnent déjà d'autres (gros) marchés, comme le Moyen-Orient et les États-Unis. Peut-être dès 2022: Kidywolf ambitionne une présence en janvier au salon du jouet de New York, un des trois salons majeurs avec ceux de Nuremberg et Hong Kong.