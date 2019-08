Kinepolis enregistre une fréquentation en hausse au premier semestre

Fort d'acquisitions réussies en Espagne, Kinepolis a accueilli 17,7 millions de visiteurs sur le semestre écoulé. L'EBITDA du groupe s'élève à 56,4 millions d'euros, soit une progression de près de 10,6% par rapport à 2018.

"Avengers : Endgame", "Captain Marvel", "Aladdin", "Dragon 3 : Le monde caché" et "Dumbo". Tel est le top cinq des films ayant enregistré le plus grand nombre d'entrées dans les cinémas Kinepolis au premier semestre de cette année. En chiffres, 17,7 millions de visiteurs ont été accueillis dans les salles de l'entreprise belges, soit une hausse de 3,7% par rapport à l'an dernier. Une fréquentation en ligne avec les attentes des analystes de Degroof Pertercam, là où les analystes d'ING tablaient, eux, sur une fréquentation en hausse de 6,2% avec plus de 18 millions de visiteurs.

En cause, un catalogue riche en superproductions, certes, mais aussi des acquisitions et des intégrations judicieuses d'enseigne étrangères au portefeuille de la société. Notamment, les cinémas espagnols El Punt (2 complexes), récemment repris, se sont avérés très populaires en cette première moitié d'année, permettant ainsi de compenser avec un second trimestre en légère baisse du côté canadien du portefeuille (Landmark Cinemas), aussi récemment intégré, tout comme en Belgique où la fréquentation des 11 cinémas sur la période a chuté de près de 10%.

Des chiffres positifs et une expansion continue

Côté financier, la fréquentation à la hausse en cette année exempte de Coupe du Monde, se traduit en chiffre d'affaires s'élevant à 238,1 millions d'euros, soit une progression de 7,3% par rapport à 2018. Kinepolis dépasse là les attentes.

L'EBITDA du groupe affiche 56,4 millions contre 51 millions l'an passé, ce qui représente une progression de près de 10,6% sur la même période. Le bénéfice net s'élève à 18,8 millions d'euros (0,7 euro par action), soit un léger recul par rapport à l'an passé (18,9 millions). Les prévisions des analystes s'élevaient entre 20,6 et 22,8 millions d'euros.

Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group, s'est félicité dans un communiqué des performances de ses cinémas: "La poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie d’entreprise, qui repose sur une culture d'amélioration et d’innovation continue, nous a permis de perfectionner encore l'expérience client au premier semestre et donc, d'accroître le chiffre d'affaires et la rentabilité par visiteur."

Le groupe a également émis un emprunt obligataire à hauteur de 225 millions d'euros. Le but ? "Refinancer les investissements à long terme et fournir les moyens nécessaires pour le financement futur de la stratégie d'expansion", explique Eddy Duquenne.