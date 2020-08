"Kinepolis est au milieu de la tempête Covid-19"

Le Covid-19 est ensuite passé par là et a semé la désolation sur le compte de résultats du groupe. Fréquentation et produits totaux divisés par deux, ebitda en chute de 77% à 16,4 millions et une perte de 30 millions d’euros contre un bénéfice de 19 millions un an plus tôt. Et au niveau du bilan, la dette a grimpé de 11% en six mois à 463 millions d’euros.