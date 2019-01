Kinepolis favori chez deux courtiers

Berenberg et Kepler Cheuvreux ont placé Kinepolis parmi leurs valeurs préférées pour cette année, où aucun événement sportif majeur n'est prévu.

L’année 2019 sera-t-elle celle de Kinepolis ? Deux courtiers le pensent. Berenberg et Kepler Cheuvreux ont tous les deux placé le titre de l’opérateur de salles de cinéma sur leur liste de valeurs favorites pour cette année. Anna Patrice, analyste chez Berenberg souligne que, aux côtés de Rubis, Soitec, Solutions 30 et Tikehau, ses autres valeurs favorites, Kinepolis "dispose d’un solide track record, démontre une résilience de son modèle d’activité ou possède un moteur de croissance structurel". "Le déclin des valeurs moyennes au quatrième trimestre a été exagéré dans beaucoup de cas, et apporte un point d’entrée attractif pour certaines histoires de qualité à long terme" ajoute-t-elle dans une note.