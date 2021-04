Kinepolis limite la casse grâce à sa présence internationale

Premier trimestre encore et toujours en mode Covid pour Kinepolis . Le groupe de cinéma rappelle qu'au cours des trois premiers mois de son exercice 2021, seuls les cinémas américains MJR et quelques salles en Espagne et au Canada ont pu accueillir des spectateurs. Au Luxembourg, les portes des cinémas ont rouvert mi-janvier. En Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Suisse, la fermeture des complexes s'est prolongée tout au long du trimestre.