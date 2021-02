Kinepolis limite la casse grâce à une trésorerie solide

Kinepolis peut encore tenir. Le groupe se veut rassurant après une année plus que compliquée dans le secteur.

Avec seulement 12,1 millions de visiteurs dans ses salles en 2020, Kinepolis a broyé du noir. Mais le groupe belge confirme avec ses résultats annuels qu'il a les reins solides et le bout du tunnel semble proche.

Kinepolis est entré dans la crise avec un ratio d’endettement conservateur et une réserve de liquidités substantielle, encore renforcée par le prêt supplémentaire de 80,0 millions € contracté au début de 2021. Kinepolis semble traverser la crise avec confiance et devrait être capable de résister un moment encore aux effets négatifs de la pandémie de Covid-19. Au début de l’année 2021, le Groupe disposait d’une marge de manœuvre financière de 171,0 millions €. De quoi voir venir et rassurer.