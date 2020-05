Kinepolis perd plus de 9% de ses visiteurs au premier trimestre

Sans donner de chiffres, Kinepolis indique que tous les indicateurs sont en recul : chiffre d’affaires, ebitda ajusté (en raison de la part importante de la Belgique dans le mix pays), résultat net (en raison aussi de charges financières et amortissements plus élevés suite à la croissance du groupe).

Réduction de coûts

"Nous avons hâte de pouvoir rouvrir bientôt les portes de nos cinémas (…) indique le CEO Eddy Duquenne. Pour ce faire, nous avons élaboré un protocole visant à protéger les visiteurs et les collaborateurs, et ce en concertation avec les fédérations sectorielles et les autorités locales. Les cinémas offrent un moyen de se divertir proche de chez soi, dans un environnement contrôlable, et permettent d’élargir les possibilités de loisirs limitées cet été."