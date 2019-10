Kinepolis peut poursuivre son expansion

Blocage historique

Au moment de sa création en 1997, le groupe Kinepolis , vu sa taille, avait été interdit d'ouvrir ou d'acquérir d'autres complexes de salles obscures . À cette époque, le groupe, né de la fusion des sociétés familiales Bert et Claeys, n'avait même pas le droit d'agrandir ou de rénover les complexes existants. Ce droit lui avait finalement été accordé en 2007.

Finalement, en mai 2017, l'ABC avait levé cette interdiction de construire de nouveaux cinémas. Le gendarme de la concurrence avait estimé que les concurrents de Kinepolis n'étaient plus de petits acteurs locaux, mais des exploitants ayant pignon sur rue dont certains faisaient partie de groupes internationaux. La décision n'avait pas plu à Euroscoop et Imagix, tous les deux concurrents de Kinepolis, mais de taille plus modeste. Ils avaient fait appel de la décision de l'ABC devant la cour des marchés de la cour d'appel de Bruxelles.