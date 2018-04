Kinepolis rejoint les actions favorites de KBC

Après avoir développé une stratégie d’acquisition depuis 2014 en Europe, Kinepolis détient désormais 50 complexes de cinéma à travers la Belgique, les Pays-Bas, la France, l’Espagne, le Luxembourg, la Suisse et la Pologne. L’an dernier, l’exploitant de salles obscures à traversé l’Atlantique pour acquérir la deuxième chaîne canadienne Landmark pour 84,2 millions d’euros. A la différence de Kinepolis qui est propriétaire de la plupart de ses salles, Landmark loue 75% de celles-ci. Il possédait 44 cinémas représentant 55.000 places et 303 écrans au moment de son rachat.

Aujourd’hui, le groupe Kinepolis c’est désormais 800 écrans et plus de 180.000 sièges. En 2017, il a attiré 25,3 millions de spectateurs (+6%), dégagé des revenus totaux en hausse de 9,4% à 355,4 millions d’euros et généré un Ebitda courant de 104,3 millions d’euros (+10,3%).