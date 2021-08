Kinepolis s'en sort bien malgré "Ouvrir peut attendre"

Hier dans notre article intitulé Les deux têtes d’affiche des résultats de Kinepolis , nous pointions le fait que les investisseurs seraient particulièrement attentifs lors de la publication des chiffres semestriels, ce jeudi matin, à la fréquentation des salles de cinéma du groupe en juin, juillet et août ainsi qu'à l’amélioration de l’efficacité via la mise en place du plan "Entrepreneurship 2022".

Le second semestre sera en plus soutenu par une programmation nettement plus alléchante qu’au cours des derniers mois.

Reprise plus rapide

David Vagman d’ ING ("acheter"; 62 euros) qui tablait sur un chiffre de 50% pour le 3 e trimestre et de 70% pour le quatrième constate que la reprise se déroule plus rapidement que prévu .

On pourra ajouter que le second semestre sera, en plus, soutenu par une programmation nettement plus alléchante qu’au cours des derniers mois avec notamment "Mourir peut attendre" et "Top Gun: Maverick".