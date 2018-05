Kinepolis va pouvoir reprendre son expansion en Belgique

Le 28 février dernier, la Cour d'appel de Bruxelles annulait partiellement une décision de l'Autorité belge de la Concurrence (ABC) datant du 31 mai 2017 et assouplissant les conditions de comportement imposées à Kinepolis à partir du 31 mai 2019. En clair, l’ABC avait décidé que Kinepolis ne devrait plus soumettre l'ouverture de nouveaux complexes en Belgique à son autorisation préalable.

Saisie par les groupes Imagix et Euroscop, deux des principaux concurrents de Kinepolis en Belgique, la Cour d'appel avait jugé l'argumentation de l'ABC pas assez motivée. A charge pour cette dernière de prendre une nouvelle décision dûment motivée. Cette nouvelle décision a été prise le 26 avril dernier. Elle confirme l'assouplissement précédent des conditions , impliquant que l'ouverture de nouveaux complexes cinématographiques en Belgique ne doit plus être soumise à l'autorisation préalable du gendarme de la concurrence.

Cependant, elle fait entrer cette mesure en vigueur à partir du 26 avril 2020 et non plus à partir du 31 mai 2019. Kinepolis va donc devoir patienter un an de plus. Le groupe se réjouit néanmoins que l'Autorité de la Concurrence confirme sa position à ce sujet et indique avoir confiance que cette nouvelle décision permettra de clôturer la procédure.