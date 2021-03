L'annulation de Rock Werchter porte un coup à l'industrie musicale

Le nouveau report de Rock Werchter signifie que d’autres festivals mourront de leur belle mort cet été. "Cette année sera la répétition de 2020", juge le secteur.

L’été prochain sera un été de plus sans Rock Werchter. Ce qui n'est plus vraiment une surprise. D'autres grands événements comme Glastonbury, Rock am Ring, Rock im Park, Primavera ou Best Kept Secret ont aussi jeté l'éponge pour 2021 face aux incertitudes.

"C’est frustrant", répète inlassablement Herman Schueremans, l’organisateur de Rock Werchter, joint via Zoom. "Trop d’artistes se sont décommandés. Nous n’avions pas envie de produire une pâle copie du festival. Nous avons une réputation à défendre. C’était tout ou rien, et ‘tout’ n’était simplement pas possible."

"Nous sommes très flexibles, mais nous ne sommes pas des magiciens." Frederik Luyten Porte-parole du Pukkelpop

Schueremans se donne encore entre cinq et six semaines pour voir ce qu’il est possible d’organiser à la fin de l’été. "Qui sait? Pour 10.000 personnes, et si c’est possible avec un camping." Le patron de Live Nation s’attend à une forte concurrence de la Grande-Bretagne pour la fin août. Depuis que Boris Johnson a mis en place une feuille de route, qui mise notamment sur la réduction des mesures de distanciation physique, de nombreux festivals britanniques espèrent proposer quelque chose dans la deuxième partie de l’été. Le CEO de notre plus grande entreprise de concerts ne veut pas manquer ce train. Et plus il attendra, plus il sera difficile d’attirer certains artistes. "Je suis fan de l’Europe, mais pourquoi les choses sont-elles toujours aussi lentes ici?"

Ajournements en cascade

Le nouveau report de Rock Werchter risque de provoquer une cascade d’ajournements et de reports. Le festival Graspop Metal a déjà été annulé, ainsi que les festivals d’un jour comme TW Classic et Werchter Boutique. Le Pukkelpop espère encore organiser sa 35ᵉ édition fin août. "Mais nous avons grand besoin d’un calendrier. Nous ne sommes ni un café ni un magasin. Nous sommes très flexibles, mais nous ne sommes pas des magiciens", indique le porte-parole Frederik Luyten. Tomorrowland devrait décider cette semaine s'il reporte à septembre ou à l’an prochain.

Quelles seraient les conséquences de ces reports successifs pour le tissu économique du monde musical belge? "Nous devrions survivre", estime Schueremans, se référant à sa propre entreprise, Live Nation, qui en plus d’organiser concerts et festivals est aussi le principal agent de réservation du pays. Les chiffres de l’année 2020 ne sont pas encore connus, mais en 2019, Live Nation a enregistré 7 millions d’euros de bénéfice d’exploitation pour 57 millions d’euros de chiffre d’affaires. Et avec 118 millions d’euros de fonds propres, le groupe affiche un bilan en bonne santé, capable de résister à une crise.

Écosystème

Derrière Rock Werchter se cache bien entendu un écosystème de dizaines de fournisseurs et de milliers de pigistes. "Je crains le pire pour beaucoup d’entre eux", confie Serge Platel, directeur de la Fédération des festivals de musique en Flandre.

"Rock Werchter ne représente que quelques pourcents de notre chiffre d’affaires, mais son annulation risque d’entraîner les autres dans sa chute." Tom Bilsen Directeur d'exploitation de Stageco

Pour le plus célèbre fournisseur de Rock Werchter, le constructeur de podiums Stageco, ce deuxième report est un nouveau coup dur. "Le festival ne représente que quelques pourcents de notre chiffre d’affaires", explique le directeur d’exploitation Tom Bilsen, "mais Werchter risque d’entraîner les autres dans sa chute."

Avec des conséquences probables sur l'emploi. L’entreprise emploie 100 personnes fixes, mais durant un été normal, elle fait appel à 250 constructeurs de podiums et techniciens en sous-traitance. Sur place, toutes ces personnes reçoivent également de l’aide de personnel technique fourni par l’organisateur du festival.

Prolonger les aides

L’an dernier, le groupe a dû se contenter d’un chiffre d’affaires d’à peine 4 millions d’euros, soit 10% de son chiffre d’affaires belge en 2019. L’année 2021 ne sera pas meilleure, estime d’ores et déjà le directeur. "Grâce aux aides de l’État, à un peu de travail dans la mode et la construction et à nos réserves, nous devrions survivre. Mais quid si la pandémie reprend et que nous n’avons plus aucune réserve? Comment pourrons-nous nous en sortir?"

Même son de cloche auprès de PRG, spécialisée en lumière et en sonorisation. "Nous pouvons tenir encore un peu vu que nous sommes un groupe international", réagit Tom Van Hemeryck, CEO pour l’Europe centrale. "Mais bien entendu, nos réserves ne sont pas infinies. Les trois premiers trimestres de 2021 sont perdus. Cette année sera la répétition de l’an dernier. Les pouvoirs publics doivent venir en aide au secteur et prolonger les mesures au minimum jusqu’à la fin de cette année."