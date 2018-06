L'impact économique du foot professionnel belge s'élève à 935 millions

Deloitte a calculé que l’impact économique total de la Pro League en termes de production brute s’élève à 935 millions d’euros. Les transferts sortants sont capitaux pour assurer la viabilité des clubs.

La Pro League, qui représente les 24 clubs de football professionnels du pays (16 en D1A, 8 en D1B), a confié à Deloitte l'élaboration d'une étude en vue de mesurer son impact socio-économique.

Le consultant a calculé que l’impact économique total de la Pro League en termes de production brute s’élève à 935 millions d’euros à l’issue de la saison 2016-2017, sur base des derniers chiffres disponibles (à commencer par les comptes annuels des clubs arrêtés pour la plupart fin juin, soit à l’issue d’une saison). Autrement dit, quelque 935 millions ont été dépensés via le foot professionnel dans l’économie belge, générant une valeur ajoutée brute de 669 millions d’euros.

Pour arriver à ces 935 millions, Deloitte a additionné les 316 millions de chiffre d’affaires total des 24 clubs de Pro League générés essentiellement par:

→ les recettes aux guichets

→ les recettes des loges et des business seats

→ les recettes des droits télévisés

→ les recettes du sponsoring

→ les recettes liées à la publicité et au marchandising

→ les recettes de catering

→ les revenus versés par l’UEFA en Coupe d’Europe, auquel il a ajouté les montants des transferts sortants et entrants et les revenus propres de la Pro League.

316 millions d'euros C'est le chiffre d'affaires, hors transferts sortants, des clubs de la Pro League à l'issue de la saison 2016-2017

L’ensemble constitue l’impact direct du foot professionnel belge, soit 527 millions. À cela s’ajoutent 260 millions d’impacts indirects via les fournisseurs - transport, logistique, Horeca, constructeurs d’infrastructures sportives, etc. - et 149 millions d’impacts induits, c’est-à-dire l’argent injecté dans l’économie par les secteurs cités ci-dessus.

L’étude montre que le foot pro a contribué en 2016-2017 à hauteur de 63 millions d’euros aux finances publiques sous forme d’impôts, de précompte professionnel, de cotisations sociales et de TVA. Elle révèle aussi que, tout au long de leur chaîne d’approvisionnement, les clubs de la Pro League ont généré 95 millions d’euros de TVA. Par ailleurs le football professionnel génère plus de 3.200 emplois directs et indirects ainsi que 5.000 bénévoles.

Croissance soutenue

Les chiffres en eux-mêmes ne disent cependant rien sur la santé de notre foot si on ne se penche pas sur le passé. Celui-ci montre qu’en cinq ans, les revenus des clubs ont crû de 65%, soit un taux de croissance annuelle de 13%. Une croissance soutenue en partie par l’adjonction des 8 clubs de D1B (ex D2), en 2016 même si leur apport est relativement limité.

Ce paramètre mis à part, les clubs pro ont vu leurs revenus grimper grâce à la hausse des droits TV, les recettes aux guichets (le dernier championnat a vu l’assistance par match de D1A augmenter en moyenne de 500 spectateurs, soit près de 10.000 personnes), les revenus commerciaux, etc.

Si on la confronte à des championnats comparables (Pays-Bas, Portugal, Danemark, Suisse, Autriche), la Pro League offre une balance de revenus bien plus équilibrée (recettes guichets, droits TV, commerciaux et recettes de l’UEFA) que celle de la plupart d’entre eux. Ces performances financières se sont traduites sur le plan sportif puisqu'au cours des 10 dernières années, la Belgique est passée de la 13e à la 9e place de l’indice de performance de l’UEFA. Seul dans les championnats comparables, le Portugal se situe devant.

L'impact des transferts

Reste que le foot professionnel belge est fragile. Les clubs belges dépendent fortement des transferts sortants, indispensables pour équilibrer les comptes. À ce sujet, l’exercice 2016-2017 constitue un record avec un solde positif de 97 millions d’euros. Ce qui démontre une fois de plus l’importance de la formation de jeunes joueurs, comme l’Anderlechtois Youri Tielemans, formé au club et parti à Monaco pour 25 millions d’euros mi 2017.