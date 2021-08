La Chine veut mettre un terme à "l’opium mental" des jeux vidéos

L’éditorial du quotidien chinois Economic Daily n’est resté en ligne que quelques heures, mais il a suffi à mettre le feu aux poudres. "Les jeux vidéo sont un opium mental" , pouvait-on lire. "L 'addiction des mineurs à internet est courante et les jeux en ligne ont des conséquences non négligeables sur leur croissance", soulignait le quotidien, en rappelant que la myopie est très répandue chez les jeunes Chinois du fait du temps passé devant les écrans.

L'article épingle notamment Tencent , le numéro un du secteur. L’entreprise basée à Shenzhen pèse plus de 20 milliards de dollars de revenus annuels et emploie plus de 85.000 personnes. Elle est notamment l’éditeur de "Honor of Kings", un jeu très populaire en Chine et qui est la cible très précise de la presse d’État. "Certains étudiants y jouent parfois pendant huit heures par jour", fustige le journal. En bourse, les conséquences ont été immédiates avec un effondrement des cours, car cette offensive s’inscrit dans un contexte de reprise en main généralisé des géants chinois de la tech.